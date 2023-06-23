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Аспиликуэта сообщил руководству «Челси», что хочет уйти за новым вызовом

23 Июня 2023 • 11:19 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал руководству «пенсионеров» о своём желании покинуть команду этим летом. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что футболист хочет уйти за новым вызовом.

Сейчас в услугах Аспиликуэты заинтересован миланский «Интер», который с радостью бы заполучил в состав опытного и универсального защитника. Ранее также сообщалось об интересе к Сесару со стороны мюнхенской «Баварии», которую сейчас тренирует бывший наставник «Челси» Томас Тухель.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с лета 2012 года и с тех пор выиграл с лондонским клубом все возможные трофеи на клубном уровне. Контракт испанца с «пенсионерами» истекает в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Сесар Аспиликуэта трансферы футбола - лето 2023
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