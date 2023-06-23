«Манчестер Юнайтед» готовит финальное предложение по Маунту

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить полузащитника лондонского «Челси» Мэйсона Маунта. Как информируют журналисты The Times, руководство «красных дьяволов» сделает финальное предложение по трансферу игрока.

Последнее предложение манкунианцев по трансферу воспитанника «пенсионеров» составило 60 миллионов евро. Такая сумма не устроила столичный клуб. «Челси» хочет получить за хавбека порядка 75 миллионов евро.

В случае, если последнее предложение по Маунту будет отклонено, «Манчестер Юнайтед» откажется от дальнейших переговоров с лондонцами.