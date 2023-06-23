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Дэвид Джеймс: «Зачем Райсу выбирать «Арсенал»? Его хочет приобрести обладатель Лиги чемпионов»

23 Июня 2023 • 11:04 Комментировать

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Дэвид Джеймс считает, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не должен колебаться при решении перейти к «горожанам». Напомним, команда Хосепа Гвардиолы включилась в борьбу за опорника, которого долгое время пытается приобрести лондонский «Арсенал».

«Зачем Райсу выбирать «Арсенал»? Его хочет приобрести обладатель Лиги чемпионов, Кубка Англии и Английской премьер-лиги. «Арсенал» же не выиграл ни одного трофея», – цитирует Джеймса Football Daily.

Напомним, Джеймс за свою карьеру также успел поиграть за «Вест Хэм». Райс в данный момент оценивается в районе 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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