Постекоглу одобрил кандидатуру Мэддисона для «Тоттенхэма»

Новый тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу одобрил кандидатуру полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Если верить журналисту Фабрицио Романо, теперь «шпоры» будут усиленно работать над трансфером англичанина.

В конкурентах у «Тоттенхэма» в борьбе за Мэддисона есть «Ньюкасл», но сам футболист больше склоняется к переходу в лондонскую команду. Напомним, «Лестер» Джеймса вылетел в Чемпионшип по итогам минувшего сезона, но «лисы» всё равно требуют за своего хавбека в районе 55 миллионов евро.

В своём последнем сезоне Мэддисон отметился 10 голами и 9 результативными передачами в Английской премьер-лиге.