«Реал» назвал «Ливерпулю» стоимость Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени находится в сфере интересов «Ливерпуля». По сведениям журналистов El Nacional, мерсисайдцы готовы заплатить за французского хавбека 63 миллиона евро, однако испанскую сторону не устраивает такое предложение.

Как отмечает источник, «королевский» клуб готов продать 23-летнего футболиста, если за него предложат не менее 80 миллионов евро.

Орельен пополнил ряды мадридского гранда летом 2022 года. Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2028 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 50 матчей и сделал четыре голевые передачи.