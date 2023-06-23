«ПСЖ» выбрал нападающего, который заменит Мбаппе

Назван нападающий, который может заменить в «ПСЖ» Килиана Мбаппе. 24-летнего звездного форварда могут продать этим летом, если он не согласится подписать новый трудовой договор.

По информации журналистов Sports Zone, главной целью парижан является нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Он стал приоритетным вариантом после того, как Рафаэл Леау решил остаться в «Милане».

Маркус выступает за «красных дьяволов» с января 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.