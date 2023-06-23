«Ливерпуль» заинтересован в Кьезе

«Ливерпуль» сохраняет интерес к нападающему туринского «Ювентуса» Федерико Кьезе. По информации от La Gazzetta dello Sport, команда Юргена Клоппа готова осуществить сделку. Англичане оценивают футболиста в сумму в районе 40 миллионов евро, при этом «Ювентус» будет готов отпустить Федерико за 60 миллионов.

Отмечается, что в Кьезе также заинтересованы такие клубы, как «ПСЖ», мюнхенская «Бавария» и «Ньюкасл». Сам Федерико недавно намекнул, что может начать следующий сезон уже в составе другой команды.

Напомним, Кьеза в сезоне-2021/22 получил серьёзную травму, из-за которой пропустил около года. Последний розыгрыш Серии А Федерико закончил 2 голами и 5 ассистами в 21 матче.