«Барселона» нашла альтернативу Месси

Аргентинский хавбек Джовани Ло Чельсо может сменить лондонский «Тоттенхэм» на каталонскую «Барселону», об этом сообщается на страницах AS.

Как информирует источник, в нем «сине-гранатовые» видят футболиста, который займет позицию, на которой мог бы выступать Лионель Месси, если бы вернулся на «Камп Ноу». Напомним, что 35-летний форвард предпочел перейти в американский «Интер Майами».

«Барселона» планирует арендовать Джовани с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Ло Чельсо выступал в аренде за «Вильярреал». Полузащитник принял участие в 22 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

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