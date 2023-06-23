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«Барселона» нашла альтернативу Месси

23 Июня 2023 • 08:50 Комментировать (1)

Аргентинский хавбек Джовани Ло Чельсо может сменить лондонский «Тоттенхэм» на каталонскую «Барселону», об этом сообщается на страницах AS.

Как информирует источник, в нем «сине-гранатовые» видят футболиста, который займет позицию, на которой мог бы выступать Лионель Месси, если бы вернулся на «Камп Ноу». Напомним, что 35-летний форвард предпочел перейти в американский «Интер Майами».

«Барселона» планирует арендовать Джовани с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Ло Чельсо выступал в аренде за «Вильярреал». Полузащитник принял участие в 22 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

Раскрыта огромная зарплата Месси в «Интер Майами»

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Лионель Месси Джовани Ло Чельсо трансферы футбола - лето 2023
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23 Июня 2023 в 09:15
Болелам Барсы самое время свечку в церкви поставить и благодарить судьбу, что гном к ним не вернулся!
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