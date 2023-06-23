Лукаку отказался от больших денег в Саудовской Аравии

Звездный центрфорвард Ромелу Лукаку получил второе предложение из Саудовской Аравии, но сразу же отверг его. Об этом отрапортовали журналисты La Gazzetta dello Sport.

Клуб, название которого не разглашается, предлагал бельгийскому футболисту 30 миллионов евро в год, однако форварда такой вариант не заинтересовал. Лукаку хочет продолжать выступать в Европе до чемпионата мира – 2026.

В прошлом сезоне Ромелу играл в аренде за миланский «Интер». Он принял участие в 36 поединках, в которых отметился 14 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Полноценный контракт нападающего принадлежит лондонскому «Челси.