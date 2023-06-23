Хаверцу назначили медобследование в «Арсенале»

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц близок к переходу в другой английский клуб – «Арсенал». Как стало известно журналистам Sky Sports, в грядущий уик-энд немецкий футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «канонирами».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 65 миллионов фунтов. Это примерно 75 миллионов евро. Трудовой договор Хаверца с «Арсеналом» будет рассчитан до середины 2028 года.

В минувшем сезоне Кай принял участие в 47 поединках за «пенсионеров» во всех турнирах. Полузащитник отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.