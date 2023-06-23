Уорд-Праус может перейти в лондонский клуб

28-летний полузащитник Джеймс Уорд-Праус, права на которого принадлежат «Саутгемптону», может перебраться в лондонский «Фулхэм», рапортует PA Media.

Согласно информации источника, руководство столичного клуба хочет приобрести англичанина этим летом. «Святые», в свою очередь, готовы расстаться с игроком, если за него заплатят 30 миллионов фунтов.

Джеймс является воспитанником академии «Саутгемптона». В прошедшем сезоне полузащитник поучаствовал в 45 поединках за свой нынешний клуб, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.