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Тонали готовится к медосмотру в «Ньюкасле»

23 Июня 2023 • 07:25 Комментировать

23-летний итальянский хавбек Сандро Тонали, который принадлежит «Милану», близок к переезду на Туманный Альбион. Новым местом работы полузащитника станет «Ньюкасл».

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в самое ближайшее время полузащитник должен пройти медицинский осмотр для нового клуба, после чего будет подписан контракт. Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро.

Сандро выступает за «Ньюкасл» с сентября 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 48 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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