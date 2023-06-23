Тонали готовится к медосмотру в «Ньюкасле»

23-летний итальянский хавбек Сандро Тонали, который принадлежит «Милану», близок к переезду на Туманный Альбион. Новым местом работы полузащитника станет «Ньюкасл».

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в самое ближайшее время полузащитник должен пройти медицинский осмотр для нового клуба, после чего будет подписан контракт. Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро.

Сандро выступает за «Ньюкасл» с сентября 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 48 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и десять результативных передач.