«Боруссия» нашла в «Манчестер Сити» замену Беллингему

В дортмундской «Боруссии» определились с заменой полузащитнику Джуду Беллингему, перешедшему недавно в мадридский «Реал». Об этом рапортуют журналисты Bild.

Как информирует источник, вице-чемпион Бундеслиги проявляет заинтересованность в услугах хавбека «Манчестер Сити» Коула Палмера. «Шмели» готовы оформить переход Палмера в текущее трансферное окно.

Коул является воспитанником академии «горожан». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 поединках за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Его ценник – 15 миллионов евро.