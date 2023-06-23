«Саутгемптон» повесил внушительный ценник на Лавиа

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Ромео Лавиа, который в данный момент принадлежит «Саутгемптону», может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

Согласно данным журналистов Talksport, руководство «святых» готово расстаться с 19-летним футболистом, если за него заплатят 58 миллионов евро. В клубе считают Ромео главным активом, поэтому хотят серьезно обогатиться на его продаже. Часть вырученных денег «Саутгемптон» отдаст «Манчестер Сити», из которого он перешел летом прошлого года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Лавиа принял участие в 29 поединках, отметившись одним забитым мячом.