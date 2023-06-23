«Ньюкасл» нацелился на ещё одну звезду «Милана»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес попал в сферу интересов «Ньюкасла».

В числе претендентов на француза также фигурирует мадридский «Атлетико», но «Милан», как известно, не хочет продавать игрока. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, Эрнандес интересен «Ньюкаслу», при этом руководство «сорок» понимает, что провернуть сделку по 25-летнему латералю будет трудно.

Напомним, что «Ньюкасл» близок к приобретению другого футболиста «Милана» – полузащитника Сандро Тонали. Трансфер итальянца обойдётся английскому клубу примерно в 80 млн евро. Аналогичную сумму гранд Серии А запросит и за Тео Эрнандеса.