«Брешия» может заработать на продаже Тонали

Итальянский полузащитник Сандро Тонали позабыл о своей любви к «Милану» и готовится податься в английский «Ньюкасл», его нынешний клуб может хорошо заработать на этом. Но не только «Милан», но также и другой итальянский коллектив, в котором полузащитник выступал ранее.

Речь о «Брешии», как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.it, в свое время руководство «Брешии», уступая Тонали, договорилась о десяти процентах с последующей перепродажи футболиста. Это значит, что если Тонали продадут в Англию за 80 миллионов евро, то «Брешия» получит восемь из них.