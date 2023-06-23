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«Брешия» может заработать на продаже Тонали

23 Июня 2023 • 02:22 Комментировать

Итальянский полузащитник Сандро Тонали позабыл о своей любви к «Милану» и готовится податься в английский «Ньюкасл», его нынешний клуб может хорошо заработать на этом. Но не только «Милан», но также и другой итальянский коллектив, в котором полузащитник выступал ранее.

Речь о «Брешии», как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.it, в свое время руководство «Брешии», уступая Тонали, договорилась о десяти процентах с последующей перепродажи футболиста. Это значит, что если Тонали продадут в Англию за 80 миллионов евро, то «Брешия» получит восемь из них.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Брешия Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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