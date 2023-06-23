Гвардиола удивлён обидами «Барселоны» из-за Канселу

Минувшей зимой Жоау Канселу впал в немилость Хосепу Гвардиоле, наставнику «Манчестер Сити», и был сослан в бывший клуб Хосепа - «Баварию». Между тем появились слухи, что в другом бывшем клубе Гвардиолы, «Барселоне», разочарованы таким решением - они пытались заполучить Канселу, но, Гвардиола, якобы, наложил вето на такой переход. Однако сам он удивлен такой постановкой вопроса.

- Я думаю, это какое-то недопонимание. Мы не ставили никаких условий Канселу. Он мог бы уйти даже в «Юнайтед», если бы хотел. Насколько я знаю, «Барселона» ни разу не обращалась по этому вопросу, - цитирует слова Гвардиолы итальянское новостное агентство ITASportPress.it.