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«Манчестер Юнайтед» провёл встречу с агентом Онана

23 Июня 2023 • 01:09 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему претендует на голкипера «Интера» Андре Онана.

Руководство «красных дьяволов» занимается вопросом усиления вратарской позиции на случай ухода Давида де Хеа, чей истекающий контракт до сих пор не продлён. Онана – одна из целей «Юнайтед», и в четверг представители клуба провели прямую встречу с агентом камерунца, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Интер» намерен заработать на продаже 27-летнего футболиста не менее 50 млн евро.

Андре Онана провёл 41 поединок за «нерадзурри» в прошедшем сезоне, пропустив 36 мячей. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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