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Клуб АПЛ связался с «Ювентусом» по вопросу трансфера Кьезы

23 Июня 2023 • 00:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Английский «Ньюкасл» начал работу над приобретением вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

«Старая синьора», вероятно, будет вынуждена расстаться с 25-летним игроком, так как нуждается в получении финансовой прибыли. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Ньюкасл» сделал первый шаг на пути к покупке Кьезы, запросив у «Ювентуса» информацию о потенциальном трансфере. Сообщается, что ранее интерес к дорогостоящему итальянцу обозначила «Астон Вилла», однако футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Астон Вилла Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
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