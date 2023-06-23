Клуб АПЛ связался с «Ювентусом» по вопросу трансфера Кьезы

Английский «Ньюкасл» начал работу над приобретением вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

«Старая синьора», вероятно, будет вынуждена расстаться с 25-летним игроком, так как нуждается в получении финансовой прибыли. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Ньюкасл» сделал первый шаг на пути к покупке Кьезы, запросив у «Ювентуса» информацию о потенциальном трансфере. Сообщается, что ранее интерес к дорогостоящему итальянцу обозначила «Астон Вилла», однако футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.