«Интер» начал переговоры по защитнику «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перебраться в миланский «Интер».

33-летний игрок находится в списке приоритетных трансферных целей «нерадзурри». По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на Sky Sport, гранд Серии А уже провёл переговоры с «Челси» по испанцу.

Сесар Аспиликуэта выступает за лондонский клуб с 2012 года. На счету правого защитника, способного сыграть в центре, 508 матчей за «синих» во всех турнирах. Действующий трудовой договор футболиста истекает летом следующего года, а его трансферная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 5 млн евро.