Филиппо Индзаги: «Я видел Тонали будущим капитаном и лицом «Милана» на следующие 10 лет»

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги высказался о скором уходе из клуба Сандро Тонали.

23-летний полузащитник близок к переходу в английский «Ньюкасл». Игрок уже дал своё согласие, а переговоры между клубами находятся на заключительной стадии.

«Всегда досадно, когда талантливый итальянский игрок покидает Серию А и переезжает в зарубежную лигу. Я видел Тонали будущим капитаном «Милана» и лицом команды на следующие десять лет. Сандро – отличный игрок, и мне жаль, что он уходит из «Милана», но, надеюсь, клуб должным образом воспользуется выгодой, извлечённой из этой продажи», – цитирует журналист Альфредо Педулла нынешнего рулевого «Реджины».