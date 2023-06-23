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Филиппо Индзаги: «Я видел Тонали будущим капитаном и лицом «Милана» на следующие 10 лет»

23 Июня 2023 • 00:09 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги высказался о скором уходе из клуба Сандро Тонали.

23-летний полузащитник близок к переходу в английский «Ньюкасл». Игрок уже дал своё согласие, а переговоры между клубами находятся на заключительной стадии.

«Всегда досадно, когда талантливый итальянский игрок покидает Серию А и переезжает в зарубежную лигу. Я видел Тонали будущим капитаном «Милана» и лицом команды на следующие десять лет. Сандро – отличный игрок, и мне жаль, что он уходит из «Милана», но, надеюсь, клуб должным образом воспользуется выгодой, извлечённой из этой продажи», – цитирует журналист Альфредо Педулла нынешнего рулевого «Реджины».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Филиппо Индзаги Сандро Тонали
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НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Promt Roman
23 Июня 2023 в 00:15
Интересно будет на Тональника в АПЛ посмотреть.
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