Лукаку не ведёт переговоров с «Миланом»

Нападающий Ромелу Лукаку вряд ли окажется в «Милане».

Футболиста «Челси», отыгравшего прошедший сезон в «Интере», в последние дни активно связывают с переходом в «Милан». Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на представителя Лукаку, никаких переговоров с «россонери» в настоящий момент не ведётся. Кроме того, бельгиец по-прежнему не намерен покидать Европу, поэтому не примет предложения из Саудовской Аравии. «Челси» готов продать 30-летнего форварда по достойной цене, но «Интер», судя по всему, до сих пор не предложил устраивающие лондонцев условия.

Ромелу Лукаку записал себе в актив 14 забитых мячей и семь результативных пасов в 37 матчах минувшей кампании за «Интер».