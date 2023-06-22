Канте попрощался с «Челси»

Новичок «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте попрощался с лондонским «Челси». В составе «синих» знаменитый француз провёл последние семь лет карьеры.

«Прощай, «Челси», наступило время открыть новую главу карьеры. Но перед этим мне важно сказать спасибо всей большой семье «Челси». Фанатам, игрокам, менеджерам, медицинскому персоналу, всем, кто был со мной на протяжении этих сезонов в этом легендарном клубе. У меня много воспоминаний о победах и титулах, завоёванных вместе с вами. От всего сердца благодарю и знайте, никогда не забуду», - написал Канте в своём профиле в соцсети.

Напомним, что последний сезон у Канте в составе «Челси» получился неудачным – он сыграл за клуб всего в девяти официальных встречах, отдав один ассист.

Ранее на переезд Канте в Саудовскую Аравию отреагировал его будущий одноклубник Карим Бензема.