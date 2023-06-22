Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте попрощался с «Челси»

22 Июня 2023 • 22:12 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Новичок «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте попрощался с лондонским «Челси». В составе «синих» знаменитый француз провёл последние семь лет карьеры.

«Прощай, «Челси», наступило время открыть новую главу карьеры. Но перед этим мне важно сказать спасибо всей большой семье «Челси». Фанатам, игрокам, менеджерам, медицинскому персоналу, всем, кто был со мной на протяжении этих сезонов в этом легендарном клубе. У меня много воспоминаний о победах и титулах, завоёванных вместе с вами. От всего сердца благодарю и знайте, никогда не забуду», - написал Канте в своём профиле в соцсети.

Напомним, что последний сезон у Канте в составе «Челси» получился неудачным – он сыграл за клуб всего в девяти официальных встречах, отдав один ассист.

Ранее на переезд Канте в Саудовскую Аравию отреагировал его будущий одноклубник Карим Бензема.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
23:08 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предлагал Гюндогану более выгодные условия, чем «Барселона»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – один из главных претендентов на Канселу
22:29 · Англия. Премьер-лига
Артета видит Райса будущим капитаном «Арсенала»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Канте попрощался с «Челси»
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Рома» согласилась продать Клюйверта в клуб АПЛ за 11 млн евро
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» может усилиться защитником «Фулхэма»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил Магуайра, Элангу и более 45 млн евро за Райса слухи
21:51 · Англия. Премьер-лига
Педри рассказал, что думает о приходе Гюндогана в «Барселону»
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет за Сперцяна 18 млн евро - «Манчестер Сити» заинтересован в игроке слухи
21:43 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Маунта в «Манчестер Юнайтед» должен быть завершён на следующей неделе
20:50 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что «Челси» примет новое предложение по Маунту
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» расстался с Дэвисом, хавбек провёл в системе клуба 14 лет официально
20:37 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в РПЛ слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
Викарио станет игроком «Тоттенхэма» в ближайшие часы
20:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа высказался о возможном сотрудничестве тренера со сборной Германии
Все новости
Рекомендуем