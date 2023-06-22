Трансфер Маунта в «Манчестер Юнайтед» должен быть завершён на следующей неделе

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

24-летний игрок уже согласовал условия контракта с «красными дьяволами», и для оформления трансфера осталось лишь получить одобрение от «Челси». По данным инсайдера Фабрицио Романо, в «Манчестер Юнайтед» не намерены затягивать переговоры. Ожидается, что переход Маунта должен быть завершён к концу следующей недели. Цена вопроса составит от 70 до 75 млн евро.

Контракт Мэйсона Маунта с «Челси» истекает в следующем году. Футболист отказался продлевать договор на предложенных лондонским клубом условиях.