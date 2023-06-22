В «Манчестер Юнайтед» считают, что «Челси» примет новое предложение по Маунту

В «Манчестер Юнайтед» уверены в скором подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта

Руководство «синих» уже отклонило ряд предложений от «красных дьяволов» по 24-летнему игроку. Несмотря на это, в стане «Юнайтед» сохраняется оптимизм: в клубе полагают, что новое предложение в размере почти 60 млн фунтов стерлингов (около 70 млн евро) будет принято, докладывает журналист Джейкоб Стейнберг. Отмечается также, что если договорённость по Маунту всё же не будет достигнута, «Манчестер Юнайтед» переключится на полузащитника Мойсеса Кайседо, который является трансферной целью «Челси».

Напомним, что Мэйсон Маунт уже согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта.