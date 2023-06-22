Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» считают, что «Челси» примет новое предложение по Маунту

22 Июня 2023 • 20:50 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

В «Манчестер Юнайтед» уверены в скором подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта

Руководство «синих» уже отклонило ряд предложений от «красных дьяволов» по 24-летнему игроку. Несмотря на это, в стане «Юнайтед» сохраняется оптимизм: в клубе полагают, что новое предложение в размере почти 60 млн фунтов стерлингов (около 70 млн евро) будет принято, докладывает журналист Джейкоб Стейнберг. Отмечается также, что если договорённость по Маунту всё же не будет достигнута, «Манчестер Юнайтед» переключится на полузащитника Мойсеса Кайседо, который является трансферной целью «Челси».

Напомним, что Мэйсон Маунт уже согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
20:50 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что «Челси» примет новое предложение по Маунту
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» расстался с Дэвисом, хавбек провёл в системе клуба 14 лет официально
20:37 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в РПЛ слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
Викарио станет игроком «Тоттенхэма» в ближайшие часы
20:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа высказался о возможном сотрудничестве тренера со сборной Германии
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать Закарию слухи
18:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следит за талантливым хавбеком «Фенербахче» слухи
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Тонали и «Ньюкасл» - готовится заключительная встреча
17:14 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку может перейти в «Милан» при одном условии
16:23 · Англия. Премьер-лига
Парти может перебраться в «Ювентус» 2 слухи
15:49 · Англия. Премьер-лига
​Холанн закрыл эмблему «Манчестер Юнайтед», делая фото с фанатом 4
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» взял Хаверца на замену Джаке, немец будет играть на позиции «восьмёрки»
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверен в трансфере Райса, несмотря на интерес «Манчестер Сити» 1
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в гонку за Райсом 1
13:00 · Англия. Премьер-лига
Назван главный фаворит на Бернарду Силву
Все новости
Рекомендуем