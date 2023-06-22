Агент Клоппа высказался о возможном сотрудничестве тренера со сборной Германии

Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, Марк Косичке, высказался об информации, что его клиент может начать сотрудничество со сборной Германии.

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем», а у сборной Германии есть тренер. В общем, всё это нас не интересует», - цитирует Косицке журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт 56-летнего специалиста с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2026 года.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее немецкий специалист руководил «Майнцом» и дортумундской «Боруссией».

Сборную Германии же возглавляет Ханс-Дитер Флик.