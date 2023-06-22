Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария может перебраться в «Вест Хэм».

Как информирует журналист Фабрицио Романо, «молотобойцы» уже провели беседу с представителями «старой синьоры» на предмет потенциального трансфера. По данным источника, «Ювентус» не рассчитывает на своего футболиста, который провел минувший сезон в аренде в «Челси».

В составе «синих» 26-летний швейцарец появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее соглашение Закарии с «Ювентусом» рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 18 млн евро.