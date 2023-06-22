Атакующий хавбек «Фенербахче» Арде Гюлер находится в шорт-листе «Реала».

По информации Diario AS, 18-летний футболист может перебраться в мадридский клуб в предстоящее трансферное окно. Помимо этого, в услугах турецкого полузащитника заинтересованы «Севилья», «Бенфика» и клубы АПЛ.

Добавим, ранее сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ». По данным СМИ, у игрока прописана сумма отступных в контракте с «Фенербахче», которая составляет 17,5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 «турецкий Месси» забил шесть мячей и отдал семь ассистов в 35 играх во всех турнирах.