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«Реал» следит за талантливым хавбеком «Фенербахче» слухи

22 Июня 2023 • 18:01 Комментировать

Атакующий хавбек «Фенербахче» Арде Гюлер находится в шорт-листе «Реала».

По информации Diario AS, 18-летний футболист может перебраться в мадридский клуб в предстоящее трансферное окно. Помимо этого, в услугах турецкого полузащитника заинтересованы «Севилья», «Бенфика» и клубы АПЛ.

Добавим, ранее сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ». По данным СМИ, у игрока прописана сумма отступных в контракте с «Фенербахче», которая составляет 17,5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 «турецкий Месси» забил шесть мячей и отдал семь ассистов в 35 играх во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Фенербахче Севилья трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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