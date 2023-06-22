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​Тонали и «Ньюкасл» - готовится заключительная встреча

22 Июня 2023 • 17:33 Комментировать

В ближайшие часы состоится заключительная встреча по трансферу полузащитника Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл». На ней будут присутствовать все заинтересованные стороны, пишет в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что на этой встрече трансфер Тонали будет согласован.

Сандро Тонали 23 года, до «Милана» он выступал за клуб «Брешиа». Теперь итальянец попробует себя в Англии.

Отметим, что «Ньюкасл» занял четвёртое место в Премьер-лиге и впервые за 20 лет получил путёвку в Лигу чемпионов.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Тонали в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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