​Тонали и «Ньюкасл» - готовится заключительная встреча

В ближайшие часы состоится заключительная встреча по трансферу полузащитника Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл». На ней будут присутствовать все заинтересованные стороны, пишет в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что на этой встрече трансфер Тонали будет согласован.

Сандро Тонали 23 года, до «Милана» он выступал за клуб «Брешиа». Теперь итальянец попробует себя в Англии.

Отметим, что «Ньюкасл» занял четвёртое место в Премьер-лиге и впервые за 20 лет получил путёвку в Лигу чемпионов.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Тонали в 50 миллионов евро.