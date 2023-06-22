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​Лукаку может перейти в «Милан» при одном условии

22 Июня 2023 • 17:14 Комментировать

Нападающий Ромелу Лукаку сезон 2022/2023 провёл в аренде в «Интере». Так уж получается, что бельгийский футболист может оказаться в соседнем клубе – в «Милане». Как сообщает в социальных сетях журналист Антонио Витиелло, представители «россонери» уже провели встречу с представителями Лукаку. Переход 30-летнего игрока из «Челси» в «Милан» возможен при условии снижения с его стороны требований по зарплате.

В то же время отмечается, что для «Милана» приоритетным кандидатом в линию нападения является Маркус Тюрам.  

В сезоне 2022/2023 Лукаку провёл 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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