​Лукаку может перейти в «Милан» при одном условии

Нападающий Ромелу Лукаку сезон 2022/2023 провёл в аренде в «Интере». Так уж получается, что бельгийский футболист может оказаться в соседнем клубе – в «Милане». Как сообщает в социальных сетях журналист Антонио Витиелло, представители «россонери» уже провели встречу с представителями Лукаку. Переход 30-летнего игрока из «Челси» в «Милан» возможен при условии снижения с его стороны требований по зарплате.

В то же время отмечается, что для «Милана» приоритетным кандидатом в линию нападения является Маркус Тюрам.

В сезоне 2022/2023 Лукаку провёл 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 голевых передач на партнёров.