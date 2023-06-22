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Парти может перебраться в «Ювентус» слухи

22 Июня 2023 • 16:23 Комментировать (1)

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти может пополнить состав «Ювентуса».

Как стало известно журналисту Джанлуке Ди Марцио, туринский клуб намерен предложить 30-летнему хавбеку трехлетнее соглашение. Отмечается, что сам футболист не против такого трансфера, однако пока неизвестно, готов ли «Арсенал» отпустить Парти в «Ювентус».

По информации источника, «старая синьора» может предложить «канонирам» 18-20 миллионов евро за полузащитника из Ганы.

В минувшей кампании Парти появился на поле в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года.

 

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Ювентус Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zed2891
22 Июня 2023 в 16:35
Можно посылать на хер все заявки из Италии даже не рассматривая, особенно от Ювентуса.
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