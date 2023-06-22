​Холанн закрыл эмблему «Манчестер Юнайтед», делая фото с фанатом

В социальных сетях появилось видео, на котором нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн фотографируется с юными болельщиками. На одном из них была надета футболка «Манчестер Юнайтед».

«Подожди», - сказал Холанн перед фото. Дальше футболист рукой закрыл эмблему «Манчестер Юнайтед» на футболке фаната и дал команду, что теперь можно фотографировать.

«Купи себе новую футболку», - пошутил Холанн после того, как фото было сделано.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн забил 52 гола в 53 матчах за «Манчестер Сити». Команда оформила требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.