«Арсенал» взял Хаверца на замену Джаке, немец будет играть на позиции «восьмёрки»

Лондонский «Арсенал» пригласил в команду нападающего Кая Хаверца вовсе не для усиления атаки. По информации от The Athletic, «канониры» согласовали трансфер с «Челси» для того, чтобы 24-летний немец заменил на «Эмирейтс» Гранита Джаку, который выступает на позиции «восьмёрки».

Напомним, Джака в скором времени должен в скором времени должен покинуть «Арсенал». Главным претендентом на его трансфер является леверкузенский «Байер». Хаверца пригласили для того, чтобы футболист заменил Гранита на позиции «восьмёрки».

Отметим, что Хаверц также способен сыграть под нападающим, на правом фланге и на позиции «ложной девятки». За трансфер Кая «Арсенал» заплатит 75 миллионов евро с учётом бонусов.