«Арсенал» уверен в трансфере Райса, несмотря на интерес «Манчестер Сити»

Лондонский «Арсенал» по-прежнему уверен, чо сможет провернуть трансфер опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, уверенность «канониров» не пошатнулась после того, как в гонку за англичанином ворвался чемпион страны «Манчестер Сити».

Источник отмечает, что «горожане» будут делать предложение только в том случае, если убедят самого Райса отказаться от «Арсенала» ради переезда на «Этихад». Тем не менее, «канониры» всё ещё уверены, что Райс выберет именно их.

Напомним, Деклан этим летом стоит в районе 130 миллионов евро с учётом бонусов. При этом у полузащитника остаётся год по контракту с «Вест Хэмом».