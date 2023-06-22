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«Манчестер Сити» включился в гонку за Райсом

22 Июня 2023 • 13:22 Комментировать

«Манчестер Сити» стал серьёзным претендентом на опорного полузащитника лондонского «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «горожане» составят серьёзную конкуренцию лондонскому «Арсеналу», который уже несколько недель пытается провернуть сделку.

Напомним, что «Манчестер Сити» вчера уже согласовал трансфер одного полузащитника – Матео Ковачича из лондонского «Челси» за 30 миллионов евро. Тем не менее, «горожане» хотят пригласить ещё одного хавбека, только на позицию опорника.

Отметим, что Райс также может сыграть в центре защиты. «Вест Хэм» оценивает футболиста в сумму около 130 миллионов евро. У игрока остаётся год по контракту с «молотобойцами».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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