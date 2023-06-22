Назван главный фаворит на Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перебраться в другой европейский топ-чемпионат в текущее трансферное окно. Фаворитом на подписание 28-летнего португальца является «ПСЖ», утверждает Todofichajes.

Французский клуб имеет большие шансы подписать хавбека, нежели каталонская «Барселона». Парижане располагают более обширными финансовыми возможностями в сравнении с «сине-гранатовыми».

Бернарду играет за «Сити» с лета 2017 года, его контракт с клубом истекает по завершении сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

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