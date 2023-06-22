«Боруссия» Дортмунд положила глаз на полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри в скором времени может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. По информации от журналиста Рича Фэя, в услугах футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».

Источник сообщает, что дортмундская «Боруссия» готова предложить за футболиста 15 миллионов евро. Пока неизвестно, на какую сумму согласится руководство «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в последнем сезоне Ханнибал выступал на правах аренды за «Бирмингем» в Чемпионшипе. В 38 матчах второго дивизиона полузащитник отметился одним голом и пятью результативными передачами.