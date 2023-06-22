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«Боруссия» Дортмунд положила глаз на полузащитника «Манчестер Юнайтед»

22 Июня 2023 • 12:54 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри в скором времени может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. По информации от журналиста Рича Фэя, в услугах футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».

Источник сообщает, что дортмундская «Боруссия» готова предложить за футболиста 15 миллионов евро. Пока неизвестно, на какую сумму согласится руководство «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в последнем сезоне Ханнибал выступал на правах аренды за «Бирмингем» в Чемпионшипе. В 38 матчах второго дивизиона полузащитник отметился одним голом и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Ханнибал Межбри
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