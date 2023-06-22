«Милан» нацелился на звёздного нападающего из АПЛ

Центральный нападающий Ромелу Лукаку, который прошлый сезон провел на правах аренды за миланский «Интер», может остаться в чемпионате Италии. Заинтересованность в подписании бельгийца проявляет «Милан», рапортует La Gazzetta dello Sport.

«Челси», которому принадлежит полноценный контракт Ромелу, согласен расстаться с 30-летним нападающим за 40 миллионов евро. Клуб ждет соответствующего предложения.

В минувшем сезоне Ромелу принял участие в 25 поединках чемпионата Италии. Нападающий записал на свой счет десять забитых мячей (два – с пенальти) и шесть результативных передач.