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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» предложил ван де Бека «Ювентусу»

22 Июня 2023 • 12:35 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» предложил услуги своего полузащитника Донни ван де Бека очередному итальянскому клубу. Ранее сообщалось, что нидерландец был предложен «Роме».

По информации от журналиста Мирко ди Натале, очередным клубом, который получил от «Манчестер Юнайтед» предложение подписать ван де Бека, стал туринский «Ювентус». Тем не менее, команда Массимилиано Аллегри быстро ответила, что нидерландец не входит в их планы.

«Манчестер Юнайтед» сейчас активно пытается избавиться от ван де Бека, который так и не смог заиграть в Английской премьер-лиге после своего перехода из «Аякса» летом 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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