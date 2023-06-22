«Бавария» сделала запрос по Тимберу, но фаворит в борьбе за игрока – «Арсенал»

Мюнхенская «Бавария» готова побороться с лондонским «Арсеналом» за трансфер центрального защитника амстердамского «Аякса» Юррьена Тимбера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Томаса Тухеля сделала запрос по трансферу нидерландца.

Тем не менее, источник сообщает, что абсолютным фаворитом в борьбе за Тимбера является лондонский «Арсенал». Футболист намерен перебраться именно в команду Микеля Артеты, и не рассматривает другие варианты для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что «Аякс» отпустит своего центрального защитника за сумму в районе 50-55 миллионов евро.