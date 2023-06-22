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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известны условия, которые «Бавария» предложила Уокеру

22 Июня 2023 • 11:51 Комментировать

Раскрыты детали трудового соглашения, которое руководство мюнхенской «Баварии» предложило защитнику сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру.

Согласно сведениям издания Bild, чемпион Германии предложил латералю договор на два года с возможностью пролонгации на один сезон. В стане мюнхенского гранда есть уверенность, что сделка состоится в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Кайл принял участие в 39 матчах за «Манчестер Сити», в которых отметился одной результативной передачей. Цвета английского клуба Уокер защищает с 2017 года. Его контракт истекает летом следующего года.

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Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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