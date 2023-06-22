Невеш после трансфера в «Аль-Хиляль» может сразу уйти в аренду в «Ньюкасл»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш в следующем сезоне может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. Несмотря на то, что трансфер португальца в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии практически завершён, есть вероятность, при которой хавбек уйдёт в аренду в «Ньюкасл». По информации от Football Insider, «сороки» заинтересованы в подобной сделке.

У «Ньюкасла» и «Аль-Хиляля» один владелец, что заметно упрощает сделку. Правда, ещё предстоит выяснить, насколько сильно главный тренер «сорок» Эдди Хау хочет видеть в своей команде Невеша.

Напомним, Рубен мог оказаться в каталонской «Барселоне», но его трансфер на «Камп Ноу» так и не состоялся.