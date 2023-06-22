Фелиш интересен двум клубам АПЛ

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш попал в сферу интересов двух клубов из Английской премьер-лиги. Напомним, во второй половине сезона-2022/23 португалец выступал на правах аренды за лондонский «Челси», в составе которого отметился четырьмя голами в чемпионате Англии.

Издание Onda Cero сообщает, что услугами Фелиша интересуются лондонский «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». «Атлетико» оценивает своего нападающего в сумму около 100 миллионов евро. Несмотря на это, вероятен исход, при котором Жоау уйдёт в очередную аренду. Фелиш не горит желанием оставаться в «Атлетико», у игрока натянутые отношения с тренером Диего Симеоне.