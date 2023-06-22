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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш интересен двум клубам АПЛ

22 Июня 2023 • 11:33 Комментировать (1)

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш попал в сферу интересов двух клубов из Английской премьер-лиги. Напомним, во второй половине сезона-2022/23 португалец выступал на правах аренды за лондонский «Челси», в составе которого отметился четырьмя голами в чемпионате Англии.

Издание Onda Cero сообщает, что услугами Фелиша интересуются лондонский «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». «Атлетико» оценивает своего нападающего в сумму около 100 миллионов евро. Несмотря на это, вероятен исход, при котором Жоау уйдёт в очередную аренду. Фелиш не горит желанием оставаться в «Атлетико», у игрока натянутые отношения с тренером Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Астон Вилла Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
22 Июня 2023 в 12:20
парень провалил второй сезон подряд, о каких 100 млн речь? трансферная стоимость должна меняться пропорционально игре футболиста. я бы за него и 40 млн не дал.
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