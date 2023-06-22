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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» претендуют на одноклубника Головина

22 Июня 2023 • 11:29 Комментировать

Защитник «Монако» Аксель Дисаси может покинуть чемпионат Франции и перебраться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

По информации источника, в услугах 25-летнего исполнителя заинтересованы три топ-клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», а также лондонских «Арсенале» и «Челси». Фаворитом в борьбе за французского игрока считаются «красные дьяволы». Монегаски готовы расстаться с Акселем, если за него предложат 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Дисаси провел 38 поединков, в которых забил три гола, сделал три результативных паса и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Аксель Дисаси трансферы футбола - лето 2023
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