«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» претендуют на одноклубника Головина

Защитник «Монако» Аксель Дисаси может покинуть чемпионат Франции и перебраться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

По информации источника, в услугах 25-летнего исполнителя заинтересованы три топ-клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», а также лондонских «Арсенале» и «Челси». Фаворитом в борьбе за французского игрока считаются «красные дьяволы». Монегаски готовы расстаться с Акселем, если за него предложат 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Дисаси провел 38 поединков, в которых забил три гола, сделал три результативных паса и получил три желтые карточки.