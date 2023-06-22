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Наби Кейта признался, что думает о Клоппе

22 Июня 2023 • 10:25 Комментировать

Новоиспеченный полузащитник бременского «Вердера» Наби Кейта, который перебрался в немецкий клуб из «Ливерпуля» этим летом, высказался о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«Клопп – отличный тренер и человек. Каждый раз, когда мне было тяжело, он приходил на помощь. Юрген всегда меня поддерживал. Это очень помогало мне. Я благодарен ему за все», - приводятся слова 28-летнего футболиста на страницах Sportbild.

Кейта защищал цвета «Ливерпуля» с 2018 по 2023 год. В составе мерсисайдского коллектива хавбек провел 129 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вердер Юрген Клопп Наби Кейта
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