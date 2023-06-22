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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» приостановил продажу формы из-за ошибки Adidas

22 Июня 2023 • 09:19 Комментировать

Лондонский «Арсенал» и немецкий производитель спортивной экипировки Adidas приняли решение приостановить продажу формы из-за ошибки в дизайне. Комплект сезона-2023/2024 посвящен 20-летию сезона-2003/04, в котором команда провела 38 матчей в Премьер-лиге без поражений.

В швы формы должны были нанести последовательность результатов «канониров» в каждом из матчей. Однако по итогу из 38 игр было внесено лишь 32. В Adidas пообещали исправить ошибку в следующей партии, а также вернуть потраченные деньги фанатам.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги «Арсенал» стал серебряным призером, уступив чемпионский титул «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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