«Манчестер Юнайтед» договорился с Маунтом

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт является трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на это лето.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы провели успешные переговоры с игроком и согласовали детали трудового соглашения. «Красным дьяволам» нужно согласовать с «пенсионерами» сумму трансфера полузащитника. Столичный клуб хочет выручить с продажи Маунта 70-75 миллионов евро.

Мэйсон является воспитанником академии «Челси». В минувшем сезоне чемпионата Англии 24-летний хавбек провел 24 поединка, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.