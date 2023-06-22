«Манчестер Юнайтед» дал совет Кейну, как уйти из «Тоттенхэма»

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед».

Как информирует таблоид Daily Mail, «красные дьяволы» дали рекомендацию 29-летнему футболисту относительно потенциального трансфера. «МЮ» порекомендовал бомбардиру запросить у владельцев «Тоттенхэма» трансфер этим летом.

Отмечается, что манкунианцы готовы выложить за трансфер Кейна не более 92 миллионов евро.

Гарри выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его трудовое соглашение со «шпорами» рассчитано до середины следующего года.