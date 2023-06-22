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Каррагер: «Саудовцы хотят захватить футбол, их нужно остановить»

22 Июня 2023 • 08:54 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на тенденцию переезда европейских футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

«Я сначала не переживал, когда они подписывали игроков за 30. Однако появилась информация о трансфере Бернарду Силвы. Это один из лучших полузащитников Европы. Если этот трансфер произойдет, то игра перевернется. Саудовцы уже захватили гольф и большие боксерские бои. Теперь хотят сделать это с футболом. Нужно это остановить», - гласит сообщение Каррагера в соцсетях.

Напомним, что этим летом в Саудовскую Аравию переехали Карим Бензема и Нголо Канте. С зимы там выступает Криштиану Роналду.

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Джейми Каррагер
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