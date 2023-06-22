«Манчестер Юнайтед» узнал цену на Бареллу

Полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», рапортует в социальных сетях инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, руководство «нерадзурри» готово расстаться с хавбеком, если за него заплатят 90 миллионов евро. Ранее также сообщалось об интересе к Николо со стороны «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Барелла провел 52 встречи на клубном уровне, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и десять голевых передач.

26-летний игрок связан контрактом с «Интером» до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.